Saint-Rivoal : Fête Pommes, Miel et Champignons le 8 Octobre 2023

L'Ecomusée des Monts d'Arrée et la société mycologique du Finistère perpétuent une tradition automnale depuis plus de trente ans en organisant la Fête des Pommes, Miel et Champignons. Le dimanche 8 octobre 2023 marquera un tournant majeur pour cet événement, car pour la première fois, toutes les activités seront concentrées au sein du bourg de Saint-Rivoal. Les visiteurs auront l'opportunité de plonger dans un univers foisonnant, réparti en quatre pôles thématiques : scientifique, gastronomique, naturel et ludique. Le cœur du village vibrera au rythme de cette célébration mettant à l'honneur la nature.

Au fil des années, la Fête des Pommes, Miel et Champignons est devenue une véritable institution dans la région, réunissant passionnés de la nature, amateurs de saveurs authentiques et curieux de tous horizons. Cet événement traditionnel ne se contente pas de célébrer les délices de l'automne, mais il incarne également un engagement en faveur de la préservation de la nature et de la culture locale. La diversité des activités proposées, allant de l'exposition de champignons à la dégustation commentée de cidres, en passant par la découverte des secrets de la cueillette des champignons et la visite des vergers, promet une expérience riche en connaissances.