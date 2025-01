Les 4e du lycée Le Cleusmeur se sont intéressé·e·s à la pollution de l'air

Les 4e du lycée le Cleusmeur à Lesneven se sont questionné·e·s sur la pollution de l'air dans le monde, en Bretagne et même dans nos intérieurs !

Pollution de l'air à l'ammoniac

Les élèves ont pu interviewer Kristen Falc'hon, journaliste auprès du média indépendant Splann. Les élèves ont pu le questionner sur l'enquête réalisée par les journalistes de Splann sur la pollution à l'ammoniac en Bretagne. Les élèves ont notamment retenu que l’ammoniac est un gaz qui pollue et qui provient notamment du lisier. La présence importante de l'ammoniac en Bretagne s'explique par le grand nombre de fermes sur le territoire. L’ammoniac a des conséquences négatives sur la santé comme des maladies cardio-vasculaires. Pour autant, la question de la pollution à l'ammoniac n'est pas simple à résoudre car l'agriculture est très importante en Bretagne.

De nos appartements à l'autre bout du monde

Les élèves ont réalisé des chroniques sur la pollution de l'air notamment au niveau mondial. Ils et elles ont appris que l’Inde est l'un des pays avec l'air le plus pollué. A l’inverse, l’Australie a la meilleure qualité de l’air. La France, elle, n’a pas une très bonne qualité de l’air.

La pollution de l'air a des conséquences graves sur la santé avec des problèmes respiratoires, des maladies, des bronchites chroniques,... Il y a aussi des conséquences sur l'environnement car cette pollution de l'air participe au réchauffement climatique. Pour agir sur cette pollution, il faudrait diminuer le trafic aérien et routier.

La pollution de l'air concerne aussi nos intérieurs notamment à cause des peintures, des bougies,... Mais il y a des solutions simples qui peuvent être mises en place : éviter le tabac, utiliser des bouquets de lavande, aérer, utiliser des peintures à base d'algues,...

Les élèves de 4e du lycée le Cleusmeur, vous proposent aussi au sein de cette émission une pause musicale avec la chanson Carbon Monoxide du groupe Cake, et des voyages dans le temps et dans l'espace avec leurs cartes postales sonores. Bonne écoute et bon voyage !