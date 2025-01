La politique de proximité par Politeïa

Politeïa est une nouvelle émission mensuelle de Transistoc'h qui donne la parole aux élues et élus des petites communes du Finistère.

Véronique Le Roux pose les questions, sa fille Margaux Bonnet est à la post-production. Elles portent sur la politique un regard singulier, sincère et proche du terrain, une parole donnée aux femmes et aux hommes aux sources de leurs engagements… Et sans langue de bois. Elles nous racontent les coulisses de cette émission toute neuve de la saison 2024-2025 de Transistoc'h.