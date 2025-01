Samedi 27 janvier 2024, la maison d’assistante maternelle MAM Île ô Sens, en partenariat avec le pôle ressource handicap 29 et le Projet éducatif local de Daoulas organisent un forum sur le thème de la petite enfance et du repérage précoce à Hanvec.

Une maison d’assistante maternelle à Hanvec

La MAM île ô sens est une maison d’assistante maternelle avec un statut associatif qui permet aux assistantes maternelles d’accueillir les enfants dans un lieu extérieur à leur domicile. Cette maison existe depuis 2021 et est à l’initiative de Sandrine Quéau et Stéphanie Meunier. L’avantage de cette forme d'accueil est de pouvoir dissocier le lieu de travail du domicile de l'assistante, d’avoir un accès direct à l'extérieur (création d’un verger) et d'aménager l’espace uniquement pour la garde d’enfants.

Les assistantes maternelles sont formées à l'accueil d’enfants en situation de handicap mais ont parfois des difficultés à identifier les signes d’alertes précurseurs, c’est pourquoi elles organisent avec plusieurs partenaires tels que le Pôle Ressource Handicap 29 (PRH29) et le projet éducatif local (PEL) “vivre au pays de Daoulas” un forum petit enfance qui a pour but de sensibiliser sur le développement de l’enfance, en particulier sur les signes précoces du handicap.

Un forum autour des handicaps du petit enfant

Ce forum est pensé en trois temps, tout d’abord il s’agira de présenter le développement de l’enfant et de comprendre les postures et signe d’alerte d’un potentiel handicap, puis de montrer en quoi la coéducation est un levier qui permet la prise en compte des besoins de l’enfant. Enfin, un dernier temps permettra de prendre connaissance des ressources existantes sur le territoire ! Ce forum permettra surtout de mettre en lien des parents avec des professionnels de l’enfance, de l’éducation et du handicap tout en participant à divers ateliers et tables rondes (sur inscriptions). Le but d’une matinée comme celle-là est de créer un réseau d’aide à l'échelle du territoire finistérien, à terme le PRH29 et le PEL “vivre au pays de Daoulas” souhaiterait répandre ce projet sur plusieurs communes.

Informations pratiques

Pour participer au forum il faut s’inscrire sur ce lien et préciser les ateliers auxquels vous voulez participer. N’hésitez pas à contacter le Pôle Ressource Handicap 29 à tout moment si vous avez des questions !

Facebook du PEL "vivre au pays de Daoulas"

Site du pôle ressource handicap 29