Le podcast de l’Aire Terrestre Éducative de Kerval

À deux pas de l’école Josette Cornec à Quimerc’h, les élèves ont réalisé une série de six podcasts autour de leur Aire Terrestre Éducative (ATE). Ce projet a été conçu et animé par la radio Transistoc’h, en partenariat avec l’école. Il a été mené dans la classe d’Isabelle Leroy, directrice de l’école. Les enfants ont réalisé eux-mêmes : préparation des interviews, rédaction des chroniques, et animation de l'émission. Un travail de terrain, de réflexion, de narration. Le projet a bénéficié du soutien de la DRAC Bretagne.

Épisode 1 – À la découverte de Kerval

Brune, Gwen et Jakub reçoivent Thibaud Leloup, animateur nature à Dizolo. Il présente son métier et le rôle d’une ATE. Les élèves racontent ensuite la construction de leurs cabanes, avant de conclure par une chronique humoristique sur les outils.

Épisode 2 – Le potager de Kerval

Eva, Kiara et Chloé interrogent Céline Guillouroux, maraîchère. Elle évoque ses pratiques agricoles et les effets du climat. L’émission propose aussi une chronique sur le topinambour et une fausse pub culinaire.

Épisode 3 – Les mammifères de Kerval

Ylan, Hinatea, Nina et Mia interviewent Emmanuel Holder, conservateur pour Bretagne Vivante. Ensemble, ils abordent le retour du loup en Bretagne. L’émission comprend une chronique sonore sur les cris d’animaux et une chanson originale sur le sanglier Steve.

Épisode 4 – Les végétaux de Kerval

Maria, Gaëtan, Elsa et Axelle accueillent Hervé Guirriec, botaniste et auteur. Il partage ses connaissances sur les plantes locales. Une chronique est consacrée à l’ortie, suivie d’un entretien fictif avec un chêne millénaire.

Épisode 5 – L’eau à Kerval

Arthur, Illyess et Léana reçoivent Annouck Bonjean, de l’association Eau et Rivières de Bretagne. Ils parlent de la qualité de l’eau et des zones humides. La salamandre est à l’honneur dans une chronique, avant un quiz final.

Épisode 6 – La nuit à Kerval

Julio, Elsa et Maëlle interviewent Ségolène Guéguen, chargée de mission Natura 2000 à la Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime. Ensemble, ils explorent la vie nocturne et les chauves-souris. L’émission se termine sur une enquête amusée : pourquoi a-t-on peur du noir ?