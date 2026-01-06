Après l'exposition "Il… Elle… Iel – La liberté d'être soi", et l'artzine En tous genres, la photographe Nathalie Le Roux vous propose le podcast qui explore la question du genre avec huit jeunes de Brest.

Le site internet de Nathalie Le Roux

Crédits photo : Nathalie Le Roux

Il y a d'abord eu l'exposition pour le festival Pluie d'images 2021 "Il… Elle… Iel – La liberté d'être soi", dans laquelle la photographe Nathalie Le Roux présentait les portraits de 13 jeunes de Brest (de 15 à 25 ans) autour de la question de leur identité de genre ; mais comme les rencontres avaient aussi donné lieu à des textes et des enregistrements sonores, le projet s'est prolongé.

Un artzine (magazine d'art) En tous genres a été publié avec les photographies, textes et des Qr codes qui mènent vers les témoignages audio mis en forme, en ambiances sonores et en musique par Sylvain Perros. On peut toujours le commander.

Transistoc'h a la joie de diffuser ces podcasts chaque premier mercredi du mois, de janvier à juin 2026, dans le Hublot à 12 h 45 (rediffusion à 11 h le vendredi suivant).