Play it loud et les pionniers du rock progressif français : Triangle

Durant la décennie 65/75 les groupes de rock sont légion depuis les sacro-saints Beatles et Stones jusqu’à, entre autres, Creedence, Led Zep, Deep Purple, Cream …

Mais la France n'est pas en reste, le Golf Drouot est assailli !

Variations, Dynastie Crisis, Martin Circus (avant les pitreries, Barbara etc.), Zoo, Ange et celui que vous allez peut-être découvrir grâce à Play it Loud : Triangle.

Une fois n’est pas coutume avec Triangle, nous allons évoquer le Rock Progressif à la française.

N’attends pas demain…. Viens avec nous !