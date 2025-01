Play it loud nous plonge dans le noir avec Status Quo

Dans l’histoire de la musique Pop Rock les « black albums » sont légion. Les plus célèbres, évidemment AC/DC en 80 et Metallica en 91.

En 1973, Status Quo est précurseur avec leur « Hello ! »

Une pochette sobre, noire sur laquelle on devine les 4 musiciens en train de saluer le public après un concert. Guitares levées, simple efficace. Icônique.

On devine que la partie a été chaude et que le public en bas, dans la fosse, lève les bras vers le groupe.

« Pile Driver » l’opus précédent montrait les trois guitaristes en plein effort, tête penchée sur leur instrument, cheveux très longs. L’effort, la sueur du Rock n Roll.

« Hello ! » est plus classe, néanmoins on sent que tout est là...

En 73 avec cette pochette Status Quo est le rock n roll !

Play it Loud vous offre l'opportunité de découvrir cet album avec des titres gravés dans l'histoire du Boogie Rock tels que "Caroline" et "Forty Five Hundred Times"

A écouter TRES FORT