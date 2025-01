Pierre qui roule, amasse Play it Loud !

C’est au cours de la tournée US de l’automne 69 que les Rolling Stones ont été baptisés « plus grand groupe de Rock au Monde ». Le témoignage en est l’album live « Get Yer Ya Ya’s Out » sorti le 4 septembre 70 à quelques jours de jouer à Paris.

Ce deuxième album live des Stones a été enregistré au Civic Center de Baltimore le 26 novembre et au Madison Square Garden de New York les 27 et 28 novembre.

Il capture les Rolling Stones au meilleur de leur forme et de leur créativité.