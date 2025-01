Novembre 76, "La dernière valse" de Robbie Robertson

"La dure vie de musiciens toujours sur les routes nous a valu un concert, un triple album et un film considéré comme un des meilleurs consacrés au rock et à la musique en général, "the Last Waltz" sorti en avril 1978. Ce concert est celui des Adieux de the Band groupe composé de 5 musiciens hors pair dont le leader, Robbie Robertson a été le compagnon musical des films de Martin Scorsese pendant plus de 40 ans. Play it Loud vous propose de découvrir the Band et partager avec les musiciens quelques morceaux sur la scène du Winterland Ballroom de San Francisco le soir de Thanksgiving 1976... "the Last Waltz" ! "