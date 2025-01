Ce mois-ci Play It Loud ne mets pas à l'honneur un album mais un artiste : Neal Casal, le secret caché de la musique américaine, un poète des traditions americaines.

Il n'a pas été l'artiste le plus révolutionnaire de son temps mais cet homme a marqué son public grâce à un répertoire sensible, ponctué de beaux titres que Play It loud vous propose de le découvrir...