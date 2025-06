Page, Plant et Play it loud sont sur un Zeppelin...

Tous les morceaux qui composent cet album sont devenus mythiques et tous sont archiconnus, de Black Dog à When the Levees Breaks.

Quand les 4 se sont rencontrés, chacun venant d'univers différents, Page venant des Yardbirds, Plant de la scène de Birmingham, Jones depuis le jazz et Bonham depuis des groupes de blues et de rock, Led Zeppelin entame une ascension irrésistible du Blues-Rock et aussi du Hard-Rock pour accoucher de ce monument : Led Zep IV.

En 1980, la disparition tragique de John Bonham a mis fin à l'aventure en tant que groupe, mais reste ce son et cette puissance ancrés à tout jamais dans l'histoire du rock !