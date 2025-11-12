Décédé cette année 2025, l'écrivain Philippe Labro était aussi parolier à ses heures. Quant à Johnny Hallyday, s'il a toujours été uniquement interprète, il s'est distingué par la diversité de ses auteurs. Cette émission revient sur leur rencontre musicale, avec scandale à la clé !

Aujourd’hui Play it Loud vous propose une émission atypique. Ce n'est pas d'un groupe ou d'un album qu'il va être question mais d’un auteur disparu le 4 juin dernier.

Cette émission est consacrée à Philippe Labro, reporter, journaliste, directeur de radio, écrivain, cinéaste et, ce qui nous intéresse, parolier, plus particulièrement pour le plus grand artiste français, le "Taulier", Johnny Hallyday. En 1970 et 71, Philippe Labro écrit une partie de l'album "Vie", dont le fameux titre à scandale "Jésus Christ", et un album complet "Flagrant délit"