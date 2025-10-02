On prend l'air avec les Eagles et Play it loud

« Entre le 30 juillet 80 et le 25 avril 94, les Eagles ont pris 14 ans de vacances. C’est ainsi que Glen Frey ouvre le concert des retrouvailles dont l’album « Hell Freezes Over » est le témoin.

En 6 albums studio entre 72 et 79, les Eagles ont écrit la bande-son californienne ; ce live, le deuxième seulement du groupe, propose une relecture de leurs plus grands succès, offre 4 nouveaux titres tout en relançant la carrière de Don Henley, Glen Frey, Joe Walsh, Tymothy B. Schmidt et Don Felder… »