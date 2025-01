« Ce mois-ci, PIL vous raconte la genèse du dernier album des Doors avec Jim Morrison, le magnifique - L.A. Woman -.

53 ans après la sortie de ce chef-d'œuvre et celui de la disparition de leur leader, PIL vous raconte le « making of » de cet album, son enregistrement et l'état d'esprit qui animait le groupe à cette époque... »