"Les sultans du swing" s'invitent dans Play it loud.

" L'histoire improbable du 1er album d'un groupe anglais, DIRE STRAITS, qui débarque en pleine déferlante punk et new-wave. Un album éponyme qui tombe le 9 juin 1978, qui se classera 5ème au Royaume Uni, 2ème au Etats Unis qui cartonnera en France, en Allemagne , en Hollande et dans tous les pays d'Europe. Cet album sera la 1ère étape dans l'ascension des anglais, celle qui les mènera vers la gloire internationale, à battre régulièrement des records de vente d'albums, on parle de plus de 120 millions d'albums écoulés à ce jour !......"