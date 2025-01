“le 19 janvier 2023 disparaissait David Crosby, une légende de la musique folk-rock californienne, un musicien original et quelque peu méconnu, fondateur des Byrds et de Crosby, Stills & Nash.

PIL retrace l'histoire de cet ours sensible et mélomane, en feuilletant son 1er album solo sorti en 1971: If I Could Only Remember My Name, un chef d'oeuvre d'enregistrement en studio.”