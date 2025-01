Tous les secrets de fabrication de Cosmo's Factory par Play it loud

En l’espace de 12 mois, Creedence Clearwater Revival sort 3 albums…

Après « Green River, « Willy and the poor Boys », « Cosmo’s factory » est la dernière livraison de cette année 70 et c’est un bijou

Ce 33 tours justifie pleinement le titre de « Pop Group N°1 over the World », attribué à la bande de John Fogerty

Découvrez, grâce à Play it Loud, cet extrait pur jus de la culture musicale américaine issue de la baie de San Francisco qui enflamma la planète Rock au tournant des années 70