Play it Loud et BJ Harvest passent le mur du son à Berlin en 1980

Le 30 août 1980 devant le Reichstag de Berlin, Barclay James Harvest offre un concert gratuit à un public estimé à 175 000 personnes.

En pleine guerre froide un tel concert de ce côté du Mur de Berlin est un événement exceptionnel. L’album Live qui sort par la suite devient rapidement culte et marque ce qui reste le point culminant de la carrière de ce groupe : « A Concert for the People – Berlin ». A découvrir grâce à Play it Loud !