Play it loud sur Bachman Turner overdrive

Publié le 04/03/2026
En 1973, le rock canadien est principalement connu dans le registre folk. De Leonard Cohen à Neil Young avec « Harvest », ou encore le triomphe de The Band avec son premier album devenu une référence « Music from Big Pink »
 

On découvre, avec Bachman Turner Overdrive, venus du Manitoban, un rock direct et très accrocheur à la couleur nord américaine. On peut penser à Grand Funk Railroad avec une touche de Creedence Clearwater Revival 
 

Play it Loud vous offrent les deux premiers albums, BTO I et II, sortis en 73 dans lesquels le "rock de bucheron" est à l'honneur  !
 

Merci et à bientôt,
 

Philippe