En 1973, le rock canadien est principalement connu dans le registre folk. De Leonard Cohen à Neil Young avec « Harvest », ou encore le triomphe de The Band avec son premier album devenu une référence « Music from Big Pink »



On découvre, avec Bachman Turner Overdrive, venus du Manitoban, un rock direct et très accrocheur à la couleur nord américaine. On peut penser à Grand Funk Railroad avec une touche de Creedence Clearwater Revival



Play it Loud vous offrent les deux premiers albums, BTO I et II, sortis en 73 dans lesquels le "rock de bucheron" est à l'honneur !



Merci et à bientôt,



Philippe