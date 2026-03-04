Play it loud sur Bachman Turner overdrivePublié le 04/03/2026
En 1973, le rock canadien est principalement connu dans le registre folk. De Leonard Cohen à Neil Young avec « Harvest », ou encore le triomphe de The Band avec son premier album devenu une référence « Music from Big Pink »
On découvre, avec Bachman Turner Overdrive, venus du Manitoban, un rock direct et très accrocheur à la couleur nord américaine. On peut penser à Grand Funk Railroad avec une touche de Creedence Clearwater Revival
Play it Loud vous offrent les deux premiers albums, BTO I et II, sortis en 73 dans lesquels le "rock de bucheron" est à l'honneur !
Merci et à bientôt,
Philippe