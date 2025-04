Dinéault, au coeur du Parc naturel régional d'Armorique

Publié le 04/04/2025

C'est presque tout au bout du monde que le LEM pose sa valise. On s'est arrêté aux portes de la presqu'île de Crozon, à Dinéault, pour parler de l'influence du PNRA dans le développement de cette petite commune rurale, jusque dans l'enseignement où l'école publique Pierre Douguet propose une éducation eco-labellisée avec Beatrice Neveu professeure des écoles et Alison Gouédic directrice de l'école; sans oublier ceux et celles qui s'en servent pour créer des évenements culturels, c'est avec Les passagers de l'Aulne et La petite semelle, nos hôtes du jour !