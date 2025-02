Un chantier de plantation de haies dans une ferme de Pleyben, avec l'Epaga (Établissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne) et des élèves du lycée de l'Aulne de Châteaulin, dans le cadre du programme Breizh Bocage.

Les haies disparaissent toujours en Bretagne, du fait des exigences de l'élevage intensif et les "fermes usines" qui s'agrandissent continuellement.

L'intérêt des haies pour les animaux, la régulation du climat et la gestion de l'eau

Pourtant, l'impact positif des haies est conséquent : plantées sur des talus, elles retiennent et filtrent l'eau. Elles sont aussi des corridors écologiques, à la fois zones de reproduction et refuge pour la biodiversité. Le bocage offre de l'ombre aux animaux élevés en plein air pendant les fortes chaleurs, coupe le vent, diminue chez l'animal un stress thermique. Elle lui permet aussi simplement de se gratter et s'alimenter.

Une plantation pédagogique et qui aide la ferme

C'est à Pleyben, que cette journée plantation de haies a eu lieu, chez Tiphaine et Loïc, qui élèvent des vaches laitières en agriculture biologique. Animée par Nora Abot, chargée de mission Breizh Bocage à l'Epaga, et en collaboration avec le lycée agricole de l'Aulne de Châteaulin, cette action a permis de planter quatre essences d'arbres et arbustes locaux, adaptés à l'élevage et au milieu.

Le programme Breizh Bocage aide les agriculteur.rice.s à réimplanter des haies sur leurs terres. L'Epaga propose un accompagnement pour différentes étapes de la plantation et une prise en charge d'un certain nombre de travaux. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site web de l'Epaga.