Le réseau citoyen du climat de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime a pour but de sensibiliser la population locale aux enjeux de la transition climatique. Dans cette émission, on est invité à planter des arbres.

Le site internet des Citoyennes et citoyens du climat de presqu'île de Crozon et Aulne maritime

Animé par l'association Energ'ence, et soutenu par la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, le collectif ouvert des citoyennes et citoyens du climat rassemble des personnes qui lancent des actions concrètes pour passer à la transition écologique. D'octobre à décembre 2025, une opération d'achat groupés d'arbres a été menée avec la pépinière des 3 Rivières du Faou. Une trentaine de personnes ont commandé quelque 650 plants forestiers : : charme, hêtre, chêne robur, chêne rouge, merisier, châtaignier, tilleul, bourdaine, aubépine, malus, fusain d’Europe, saule osier, sorbier des oiseleurs, cormier, noisetier, bouleau, petit pommier et poirier…

Avec Joêl Le Guirriec, ancien éleveur laitier à Rosnoën et Marc Pasqualini, élu intercommunal et ancien agent de l'Office national des forêts, on revient sur le bon usage des arbres en jardin, en agriculture et en ville.

Les intérêts des arbres pour limiter et s'adapter au changement climatique sont multiples : ils absorbent le CO2, génèrent une grande quantité d’humidité dans l'air et participent au cycle de l'eau, ils interagissent avec d’autres plantes et organismes du sol dont ils limitent l'érosion en freinant le ruissellement ; en ville ou dans les fermes, les haies et les bois rafraichissent l'ambiance de leurs ombres, protègent du vent les humains, animaux, bâtiments... sans oublier leur participation à la beauté des paysages...

Les particuliers seront bien inspirés de planter des haies ou des arbres dans leurs jardins, ne serait-ce que pour accueillir les oiseaux, à condition d'évaluer l'espace nécessaire aux différentes espèces et de privilégier les essences arbustives comme la bourdaine, le noisetier ou le fusain. Il faut aussi veiller à ne pas les installer trop près des limites de son terrain ou des bâtiments.

Des filières bois très locales pour exploiter les haies agricoles

Après le remembrement, les exploitations agricoles se sont trouvées dénuées de haies et de bosquets. Progressivement, on a mesuré à quel point les arbres manquaient et aujourd'hui des programmes comme Breizh bocage subventionnent la plantation de nouvelles haies ; elles abriteront utilement bétail et cultures du vent, mais aussi de la canicule. Pour les agriculteurs, le surplus de travail lié à l'entretien des arbres doit pouvoir être valorisé. D'où l'intérêt de la mise en place de filières locales : une entreprise de travaux agricole vient tailler les haies des exploitations d'un territoire, broie le bois et le stocke avant son utilisation en chaufferie comme en pays de Morlaix avec Coat Bro Montroulez ou à Martigné-Ferchaud en Ille-et-Vilaine.

Arbres et vergers urbains

Protéger de la chaleur, c'est une fonction précieuse aussi en ville où les arbres sont les bienvenus en période de canicule malgré leurs éventuels inconvénients (chutes de feuilles, voire de branches, racines qui font éclater les revêtements routiers). C'est un équilibre à trouver entre les aménagements humains et arborés. Un compromis peut passer par l'installation de fruitiers. Au Faou, un projet de verger est en cours dans un périmètre de captage d'eau potable ; pommiers, châtaigniers, poiriers, noyer et cerisiers protègeront la qualité de l'eau et donneront leurs fruits à terme.

Le Conseil départemental du Finistère mène par ailleurs le plan "500 000 arbres" à destination des collectivités, exploitations agricoles et associations dont les projets de plantation seront soutenus jusqu'en 2031. Actuellement, 170 000 arbres ont été plantés.