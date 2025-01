Cuivre et numérique, les aimants de Plages Magnétiques

Nous avons rencontré les élèves de 3ième du collège du Vizac de Guipavas qui révisent une dernière fois leurs partitions pour un concert qui mélange habillement cuivre, percussion, numérique et cinéma. C’est avec le Conservatoire de musique de Brest et l'association Plages Magnétiques de Brest le 19 avril 2024 à l'Alizé de Guipavas à 20H30. ( spectacle gratuit )

Première partie : Voyage intemporel

Le Ruff Draft présente un ciné-concert en collaboration avec la Cinémathèque de Bretagne proposant une excursion sonore et visuelle d’images d’archives tournées en Bretagne. Le compositeur Vincent Raude propose un ensemble de compositions prétexte à l’interprétation, à l’intégration de paysages sonores et à l’improvisation. Ce ciné-concert est interprété par des élèves de la troisième D du collège du Vizac de Guipavas jumelés à des élèves venus de Mayenne dans le cadre du dispositif Fabrique à Musique soutenue par la SACEM.

Deuxième partie : Ruff Draft Sextet – Rain Blast

Vincent Raude a composé ce répertoire en 2020 pour son travail avec le batteur Olivier Pellan. Le duo guitare/batterie, augmenté d’électronique, distille ici un univers sonore hybride entre post-rock et jazz actuel, une errance musicale inspirée et imprégnée de paysages sonores captés sur l’île d’Ouessant en 2019.

Cette musique a été associée pendant un temps aux expérimentations photographiques et visuelles de Nicolas Hergoualc’h. Aujourd’hui, le répertoire est revisité par une formation jazz afin d’étendre les projections esthétiques, de fabriquer de nouvelles formes et de sculpter à nouveau le son du groupe en y convoquant de nouveaux instrumentistes. Cette nouvelle approche ouvre d’autres perspectives musicales proposant des explorations inédites et une relecture interactive des formes ouvertes cultivées par le duo.

En coproduction avec l’Alizé – Ville de Guipavas

Vincent Raude : guitare, électronique, composition

Olivier Pellan : batterie

Nicolas Noguès : montage du film

Ferjeux Beauny : saxophone ténor, clarinette

Joao Vieria : guitare basse

Philippe Champion : cornet, bugle

Maxime Chevrot : trombone