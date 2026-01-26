Comment se présente 2026 pour l'association Plages magnétiques, scène de musiques actuelles "nomade" à Brest et alentours : sa nouvelle directrice Vanessa Caque nous répond. Et on lève le voile sur quelques-une des prochains concerts.

L'électro-trad écossaise de Brìghde Chaimbeul pour le 31 janvier 2026 à la Piscine (Brest), le jazz spirituel, folk, teinté de spoken word et d'indie pop du saxophoniste Alabaster DePlume le 1ᵉʳ février 2026, ou le jazz transe de Bol ou les rythmes expérimentaux et stimulants d'Oasis Boom (12 février 2026 au Vauban). Le début de saison de Plages magnétiques est à l'image de ce que la scène de musiques nomades libres : éclectique, audacieux, ouvert et... on pourrait ajouter joyeux, comme l'affiche de la saison pleine de couleurs.

Vanessa Caque, la nouvelle directrice de l'association Plages magnétiques, a été formée à l'histoire de l'art, elle a d'ailleurs travaillé en centre d'art (mais contemporain) avant de répondre à l'appel du spectacle vivant. Elle a dirigé 15 ans La Centrifugeuse à Pau, Bayonne, Biarritz et Anglet. Une rencontre amoureuse l'a conduite dans le Finistère où elle s'est donc vu confier la direction de Plages magnétiques en juin 2025. Elle continuera la féminisation et le rajeunissement de la programmation, le subtil équilibre entre les expérimentations musicales et les formes plus classiques du jazz. Elle proposera aussi des formes plus exotiques pour écouter les artistes hors salles, dans des lieux non dédiés, pourquoi pas en extérieur, en marchant, etc.

Infos et réservations sur le site de Plages Magnétiques.