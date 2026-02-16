Play it loud America

Ce premier album d'AMERICA, c’est un mélange d’innocence, de mélancolie et de grands espaces.

Avec ce premier disque, le groupe installe une formule qui fera leur succès pendant les années 70 : un folk-rock lumineux, aux harmonies vocales ciselées, entre héritage californien et sensibilité britannique.

Ce mélange d’innocence et de sincérité va séduire un public mondial.

Ce 1er disque, qui aurait pu passer inaperçu… si “A Horse with No Name” n’avait pas tout changé.

Mais au-delà de ce tube planétaire, cet album recèle de trésors cachés qui méritent d’être redécouverts.