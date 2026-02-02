Pierres, songes et rivages, signé Raphaël Salzedo, et édité par Serge Kergoat, est un beau livre de photographies de pierres polies qui révèlent à nos yeux de fabuleux paysages marins. On pourra rencontrer l'auteur au 5ᵉ salon du livre de Camaret-sur-Mer le 8 février 2026.

Pierres, songes et rivages, de Raphaël Salzedo sur le site internet de Serge Kergoat

Le site internet de Raphaël Salzedo

Pour une fois, Serge Kergoat propose un ouvrage qui n'est pas consacré aux oiseaux ni à la peinture ou au dessin, quoique... Pierres, songes et rivages est un beau livre de 180 pages sur le travail de Raphaël Salzedo. Ce photographe qui possède une maison en presqu'île de Crozon a beaucoup photographié les paysages du monde entier, pour des magazines comme Géo ou Terre sauvage. Un jour, il est entré dans la galerie d'un collectionneur, Claude Boullé, qui présentait des pierres remarquables : agates, marbres, dont les tranches polies dessinaient de véritables paysages. Le photographe a découvert au passage que dès le XVe siècle, certains peintres italiens rehaussaient ces plaques de marbre florentin, les "paésines", pour en révéler l'aspect paysager. Et il est vrai que le calcaire, lentement traversé par une eau riche en fer ou manganèse, dessine comme des plages, des nuages, des horizons tantôt survolés d'oiseaux, tantôt sillonnés de navires ; des îles, des falaises, parfois même des châteaux surgissent sur ces "mers". L'œil de Raphaël Salzedo a su percevoir ces merveilles dans les pierres auxquelles il a eu accès. Il avait présenté une exposition sur ce travail à la Maison des trois métiers de Crozon en août 2025. Voici désormais la version livre, dans laquelle les photos sont accompagnées d'une sélection de haïkus japonais du XVIe siècle.

Raphaël Salzedo dédicacera son ouvrage au 5e salon du livre de Camaret, le 8 février 2026, de 10h à 18h, salle Saint-Ives. 36 autrices et auteurs participent à ce salon, et de nombreux genres seront représentés : littératures jeunesse, policière, fantastique, poésie, histoire, sociologie, documentaire naturaliste et beaux-arts.