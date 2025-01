Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mère de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest.

Dans le premier épisode de COMMENT VONT LES FILLES, Mira et Sarah abordent la question de vouloir des enfants ou non, elles racontent leur projection sur la maternité, et puis leur confrontation au réel.

Elles se posent trois questions :

Voulais-tu toujours devenir mère ?

Comment imaginais-tu la maternité avant la naissance ?

Est-ce que tu avais une préférence de sexe ?

Mira a toujours eu envie d’être mère, mais pourquoi finalement ? Sarah n’y pensait pas et voulait seulement trouver le grand amour. D’où proviennent ces désirs ?

Et puis imaginer devenir maman et l’être sont deux choses assez distinctes. Comme le dit Mira dans sa lettre : “T’as beau dire, j’aimerais élever mon enfant comme ci, j’aimerais éviter ça…gender-neutral – bien sûr ! le sucre, la télé, le portable – surtout pas avant 3 ans! Et puis tu remarques assez vite qu’à la crèche, il y a des gâteaux, chez d’autres parents, il y a des gâteaux, dans les supermarchés, il y a des gâteaux… “

Des musiques de leurs enfances respectives accompagnent leurs textes, des babillements, des mots et des chansons des 4 filles rythment l’épisode, et un poème de Jacques Prévert termine le tout avant une queuleuleu d'au revoir.

Bonne écoute !

COMMENT VONT LES FILLES

de Sarah Blumenfeld et Mira Lina Simon

Avec Sarah, Mira et leurs quatre filles

Montage : Sarah Blumenfeld

durée : 26 min

Musique du 1er épisode:

Oh, Pretty Woman de Roy Orbison

La petite taupe de Vadim Petrov

Glücklich de Niki Reiser, Soundtrack du film Pünktchen und Anton de Caroline Link