Une double exposition photographique est présentée à Brest sous le titre commun "Vous êtes importantes, devenez prioritaires", phrase de Gisèle Halimi à l'adresse des femmes.

Le collectif Plurielles - 6 artistes femmes qui déclinent ce leitmotiv selon leurs sensibilités - expose autour de la Tour Tanguy à Brest jusqu’au 29 juin 2024.

Lorène Endico, Nadine Jestin, Bénédicte de Kersabiec, Nathalie Le Roux et Hélène Tréguer sont photographes, elles se sont approprié la phrase de Gisèle Halimi et ont travaillé selon leurs envies, leur personnalité et leur démarche artistique. Elles ont mêlé parfois les photos aux textes de leur crui ou d'Élise Person ; elles ont aussi mêlé la couleur et le noir et blanc, entre photos mises en scènes ou prises sur le vif, en formats libres.

L’autre exposition “Traverser la nuit” est présentée à la Maison de la Fontaine également jusqu’au 29 juin 2024.