Dans cette émission, Cap Horn, le retour du groupe qui avait perdu l'un des siens en 2024, Olivier Blaizot, mais Philippe Vandenbergue tient à ce que l'expédition continue, en sa mémoire.

Le vendredi 28 mars 2025, le Bistrot accueillait Philippe Vandenbergue , éternel trouvère, artiste multicartes, peintre et musicien, "chti" et Breton, fondateur et acteur du groupe Tonnerre de Brest. Il nous propose de voyager sur les traces d'Henry Jacques (Poète voyageur) avec quelques chansons de leur répertoire reprises par son groupe Cap Horn.

Printemps 2024, le groupe (initialement né en 1999) se reconstitue avec Philippe Vandenbergue, Jean-Marc Lesieur, Hervé Marguey et Olivier Blaizot... qui disparait à l'automne 2024.

Pour lui et sa mémoire, le groupe a décidé de continuer à tracer sa route dans l'océan des chants de marins.