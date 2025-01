Le Vendredi 1er Mars, le Bistrot recevait en direct Philippe Pannetier de l'Association "Histoire et Culture de Bretagne" pour la présentation de la deuxième saison culturelle de l'Association.

Sept rendez vous, en Salle polyvalente de Landevennec, de Mars à Octobre 2024.

Cette Association créée en 2018 a objet de contribuer à la diffusion de connaissances en matière de culture bretonne pour l'intérêt général. Une petite association qui regroupe des historiens (Jean-Jacques Monnier, Joël Cornette, Jean-Pierre Le Mat...) ainsi que des hommes et

des femmes d’entreprises (André Lavanant, Philippe Pannetier) et des enseignants (Mikaël Couteller…).

Cet objet s'est traduit notamment par un partenariat avec le centre d’interprétation Breizh Odyssée et l'animation d'un comité scientifique pour la définition du contenu des espaces muséographiques.

Parallèlement, HCB a créé "Les Rendez vous / Emgavioù Landevenneg", un cycle de conférences mensuelles qui s'adressent à un large public, abordées sous un angle historique et patrimonial ; mais aussi autour des enjeux de la Bretagne d'aujourd'hui.

Les Rendez-vous c'est un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Bretagne, son patrimoine, sa culture mais aussi les enjeux de la Bretagne d’aujourd’hui.

Les Rendez-vous ce sont aussi des conférenciers passionnés qui échangent avec un public curieux.

Ponctuées de respirations musicales ( De Bretagne...mais pas que !) une émission comme nous les aimons au Bistrot!

On se rend compte que, pas à pas, Landévénnec continue à être connue et reconnue notamment avec ses Abbayes (anciennes et modernes), sa bibliothèque, ses musés historiques et archéologiques, ses 350 ans d'histoire Maritime, son centre d'interprétation "Breizh Odyssée", la vitalité de ses Associations Locales et l'intérêt que lui porte certains réalisateurs cinématographiques!

A partager sans modération.

* Hervé Grall (Landevennec et la Marine :Skoll Vreizh)