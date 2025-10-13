À Quimper, dans le quartier de Kerlagatu cet été 2025, les Petits débrouillards avaient convié l'objethèque de Cornouaille pour un atelier de réparation de petit électroménager et ils proposaient des ateliers pour comprendre l'importance de la biodiversité. Deux façons indirectes et ludiques de sensibiliser au changement climatique, à ses conséquences et aux moyens de s'adapter.

Lien vers le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Le site internet de l'objethèque de Cornouaille

Le changement climatique nous met au défi de moins solliciter les ressources naturelles et donc de réparer ou réemployer ce que nous avons déjà fabriqué. D'où l'intérêt des démarches comme celle de l'objethèque de Cornouaille. Cette association quimpéroise qui organise le prêt d'objets du quotidien dont l'usage est occasionnel, propose aussi des ateliers d'initiation à la réparation de vélos ou de petit électroménager : grille-pain, mixer ou même four à micro-ondes... ce n'est pas toujours facile, mais c'est très intéressant quand on est curieux, on en ressort aussi plus autonome, c'est aussi plus économique... Plusieurs jeunes ont répondu à l'appel de ce "repair café" en plein air, sous le soleil.

Pendant ce temps, l'équipe des Petits débrouillards proposait aux naturalistes en herbe de découvrir l'importance de la biodiversité dans l'équilibre global de l'écosystème et, donc, de la santé humaine. Il y avait plusieurs jeux à tester, sans oublier la séance de projection des bombes à graines dans le jardin public voisin, qui a beaucoup plu aux tout-petits.

Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.