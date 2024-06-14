À Quimper, les Petits débrouillards sont chargés de gérer le jardin urbain Liorz Penker, au pied des immeubles du quartier de Kermoysan. Mille mètres carrés pour faire comprendre au public l'intérêt du végétal et de la biodiversité en ville et mieux faire face au réchauffement du climat.

Avec sa belle surface, sa parcelle qui sera laissée volontairement sauvage, sa cabane et même des toilettes sèches, le jardin Liorz Penker dont l'association Les petits débrouillards a récupéré la gestion confiée par la Ville de Quimper, est un parfait laboratoire d'expériences concrètes.

Biodiversité de proximité

Déjà, on peut y observer la faune et la flore : insectes et autres arthropodes, vers, ou gastéropodes, oiseaux de passage, plantes, arbustes et arbres. On peut aussi participer, à l'ombre du mûrier-platane, aux animations, jeux, expériences en lien avec la biodiversité et la biologie, de préférence... bref, dans le jardin, on s'initiera aux sciences naturelles puisque c'est la raison d'être de l'association.

Îlot de fraicheur en été

En outre, rien de tel qu'un espace de végétation pour faire baisser la température et proposer un îlot de fraicheur en été, par contraste avec les surfaces bitumées de la ville. Si en plus la biodiversité est riche, cela contribuera à la bonne santé des autres espaces de nature urbains voisins (les pollinisateurs et les oiseaux pourront aller de l'un à l'autre) ; un potager participatif permettra d'apprendre à économiser l'eau ; une zone en friche aidera à comprendre la différence entre la nature sauvage et celle qui est maîtrisée, etc.

D'autres idées pourront suivre, comme celle de participer à la grainothèque de la médiathèque.