À Quimper, des expériences au marché de Kermoysan ou dans le quartier de Kerlagatu avec les plus jeunes, autour de la biodiversité. Bien sûr, il y a des jeux avec des animaux (mémory des petites bêtes), mais aussi pour comprendre la chaîne alimentaire ou l'intérêt de la végétation qui nous rafraichira en période de canicule.

Lien vers le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Les enfants expérimentent d'eux-mêmes la biodiversité, les dangers qui menacent certaines espèces, les liens entre les non-humains et nous pour l'alimentation et la santé, les coups de pouce qu'on peut donner aux animaux et végétaux, etc. Tous les âges peuvent s'y retrouver.

On explore, on joue, on s'amuse ; le mercredi, avec le maraîcher de la ferme urbaine voisine, c'est cuisine de rue et dégustation conviviale !

Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.