À Lorient, les Petits débrouillards proposent des ateliers qui vulgarisent la biodiversité et son importance pour l'adaptation au changement climatique. Dans cet atelier, on fabrique des abris pour les insectes : syrphes, chrysopes, etc.

Chrysopes, Syrphes, osmies... les noms sont exotiques, mais les animaux fragiles. Ces insectes, dont certains sont pollinisateurs, nous aideront à nous adapter au changement climatique en continuant à assurer la reproduction des plantes cultivées, si et seulement si, ils survivent ! Les préserver permet aussi d'assurer une nourriture pour les oiseaux qui mangent des insectes. En zone urbaine, les habitats des arthropodes sont rares et en zone sauvage, ils sont menacés par les aménagements humains.

D'où l'idée des Petits débrouillards de proposer des ateliers de fabrication d'abris à insectes à la médiathèque de Kervénanec à Lorient. Il suffit parfois d'un peu de carton et d'ingéniosité...