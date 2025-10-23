Sciences amusantes et réchauffement climatique à Lanester

À Lanester, en pleine chaleur, un îlot de sciences proposé par les Petits débrouillards : de l'eau chaude et froide avec un moteur Stirling pour faire comprendre la mécanique des fluides et la dilatation de la mer en période de réchauffement, des mesures de température dans la rue et à l'ombre des arbres pour apprécier le végétal en ville, un arrosoir sur une maquette pour se représenter le ruissellement de la pluie sur un bassin de vie ...

Comprendre le changement climatique et imaginer les solutions pour y faire face, ça peut être amusant. Il suffit d'un peu de matériel, de l'eau, des maquettes, un arrosoir, un moteur... l'imagination et la créativité des Petits débrouillards fait le reste, en s'adaptant à l'âge du public, au lieu et à la saison. Ainsi, par cette chaude journée de juin 2025, à Lanester dans l'îlot des sciences, de jeunes enfants jouent avec l'eau, tout en découvrant les échanges entre une eau froide et une eau chaude par le biais du moteur Stirling. Ensuite, on sort un peu mesurer la température des objets ou des êtres vivants..; on constate bel et bien que le métal, ça chauffe fort, alors que sous les buissons, l'escargot est au frais ! Et mine de rien, on comprend quelques notions liées au changement climatique, à ses impacts, et aux moyens de les réduire, sans s'angoisser !

Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.