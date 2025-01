Les Petits débrouillards Bretagne lancent un projet d'éducation et de formation autour de l'adaptation aux changements climatiques. Transistoc'h y participe à travers une série d'émissions radio. Dans cet épisode, on s'interroge sur les adaptations au changement climatique près de Vannes et... en Inde.

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Écoutez la série radio sur l'adaptation au changement climatique

Le changement climatique se fait déjà sentir un peu partout sur la planète ; ses impacts sont cependant très différents selon les secteurs géographiques et selon d'autres paramètres comme la densité de population et son niveau de vie. Les stratégies d'adaptation vont donc devoir être construites sur mesure.

Exemple avec l'association Petits débrouillards à Vannes où Léna Lefebvre est volontaire en service civique après avoir été bénévole, elle est chargée de médiation scientifique... en sciences sociales.

Les sciences sociales et l'adaptation aux bouleversements climatiques

En plus des sciences naturelles, les sciences sociales comme la sociologie, l'anthropologie ou la géographie sociale apportent une contribution précieuse à la construction de ces stratégies d'adaptation au changement climatique. Ces approches permettent déjà de mieux définir les notions, comme la "résilience" pour qualifier la capacité des individus et des communautés à gérer et dépasser les crises. Les sciences sociales ont notamment permis de comprendre le rôle des femmes dans l'essor de pratiques agricoles plus résilientes au changement climatique. L'anthropologie nous raconte comment la culture inspire les habitants de Ladakh (nord de l'Inde) qui construisent d'innovants "stupas" (un terme qui désigne des monuments bouddhistes) avec la glace hivernale afin de faire face aux pénuries d'eau en été.

Le changement climatique vécu par les Dalits en Inde du Sud

Dans le cadre de son master de géographie et d'environnement à l'EHESS : Léna Lefebvre a consacré son mémoire de recherche à la vulnérabilité sociale des Dalits (les intouchables) face aux risques hydrauliques, au Tamil Nadu l’un des états de l'Inde du Sud. Elle a suivi en particulier deux villages, l'un subissant chroniquement des inondations, l'autre des sécheresses. Dans les deux cas, l'inégalité des populations face à l'eau selon leurs castes était criante. Dans le village soumis aux sécheresses, les Dalits disposaient de six fois moins de puits que les autres castes alors qu'ils étaient seulement deux fois moins nombreux qu'elles. Dans le village soumis aux inondations, les Dalits étaient les plus exposés, car vivant en bord de rivière, sans moyens pour rehausser les habitations, et la gestion de crise y était en outre très défaillante.

Léna a cependant constaté qu'il existe un "écologisme des pauvres", basé sur les petits gestes comme la culture de jardins individuels collectifs et l'indépendance vis-à-vis des marchés globalisés. Sa portée reste néanmoins très restreinte sans soutien extérieur (comme celui d'associations humanitaires par exemple).

À Vannes, des outils pour faire face aux défis locaux comme l'élévation du niveau marin

Dans le Morbihan, les Petits débrouillards travaillent aussi sur les questions climatiques. L'association s'appuie sur les outils existants, en particulier pour familiariser le jeune public avec le défi majeur local : l'élévation du niveau marin. Une application mobile Coastsnap Morbihan permet de faire de l'observation citoyenne des évolutions du littoral. L'association intervient aussi beaucoup dans les Aires marines éducatives, des zones côtières sur lesquelles les écoliers travaillent toute l'année sous différents angles, en observant et en rencontrant leurs différents acteurs, y compris les élus qu'ils peuvent interpeler. L'écologie du milieu (biodiversité, évolution de la géomorphologie) mais aussi les enjeux économiques sont scrutés. Le tourisme de masse et ses impacts sur le littoral ou le milieu marin sont aussi intégrés à la sensibilisation des enfants.

Si le milieu marin est privilégié en Morbihan, l'association utilise aussi "Imagine ta forêt " un jeu de plateau collaboratif pour comprendre les conséquences du changement climatique sur les forêts, ainsi que le pouvoir collectif des citoyennes et citoyens pour continuer à protéger ces milieux.

Après avoir travaillé sur le changement climatique par secteurs (en ville, à la campagne, etc.) les Petits débrouillards proposent désormais des animations et expériences thématiques, autour de cinq thèmes : eau, biodiversité, société, santé, aménagement du territoire. Léna Lefebvre va proposer une maquette des bassins versants du golfe du Morbihan et un jeu de rôle sur la justice climatique.

Quant elle aura terminé sa mission de service civique, Léna rejoindra le Cerema, organismee public qui assiste les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des crises et les accompagne dans la transition écologique. Le Cerema intervient aussi à l'étranger, en partenariat avec l'Agence française du développement, et Léna y a déjà effectué un stage l'an passé. Elle a organisé une semaine d'étude en France (Grenoble et Lyon) à destination des acteurs des risques et de la crise du Kerala (toujours au sud de l'Inde) qui sont venus en France pour se former.