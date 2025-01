Les petits débrouillards de Bretagne lancent un projet d'éducation et de formation autour de l'adaptation au changement climatique. Transistoc'h y participe à travers une série d'émissions radio.

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Le climat change, sous l'effet des activités humaines. C'est une donnée scientifique et on mesure dès à présent les premiers effets de ces changements. La Bretagne est dotée d'un Haut conseil pour le climat qui se compose de scientifiques qui reprennent les travaux de leurs collègues du Giec à l'échelle locale. Leur rôle est d'orienter la politique de la Région au regard de la question climatique, à la fois en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre - on vise alors l'atténuation du changement climatique, à la source - mais aussi de préparation de la population bretonne aux impacts, désormais inévitables, du changement climatique ; on parle alors d'adaptation.

La transition écologique dans l'ADN des petits débrouillards

Association d'éducation populaire, Les petits débrouillards se consacrent depuis leur naissance à la vulgarisation des sciences au sens large. Les sciences humaines et les sciences de la terre en font partie. La transition écologique et sociale est l'un des trois axes d'interventions du projet associatif. Le climat (ses mécanismes, ses bouleversements) est un sujet qui traverse donc largement l'activité de l'association : ateliers, expositions, tournées du camion "Science Tour", formation des professionnels de l'éducation, insertion des publics éloignés de l'emploi... Des volontaires en service civique ont même été recrutés spécifiquement comme "ambassadrices et ambassadeurs" de l'adaptation au changement climatique.

Selon le Haut conseil breton pour le climat, en 2050, la température moyenne aura augmenté de 1,2 à 1,6 degré (dans l'état actuel des activités humaines). Les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, les sécheresses (avec risques d'incendies), l'érosion du trait de côte et la submersion marine, les inondations récurrentes en bord de rivière affecteront notre région. Santé, infrastructures routières et urbaines, biodiversité, productions agricoles, activités aquacoles et de pêche seront touchées, de façon différente selon les territoires bretons. Il faudra donc s'adapter à ces impacts, et différemment selon les lieux où on vit. Préserver sa santé et sa qualité de vie dans le contexte du changement climatique sera bel et bien un défi à relever.

Acculturer sans angoisser

Le but des associations comme Les petits débrouillards est de préparer le public à réagir avant d'être pris au dépourvu. Pendant deux ans, dans le Finistère et le Morbihan l'association va :

mobiliser, sensibiliser le grand public aux enjeux et impacts du changement climatique,

promouvoir la connaissance et les solutions

favoriser le pouvoir d'agir.

Une offre de formation, une mallette pédagogique (jeux, wikidebrouillard*), des actions en milieu scolaire, périscolaire et grand public (laboratoires mobiles qui se déplaceront en zone rurale et urbaine pour "coller" aux réalités des territoires) permettront d'aborder des thèmes comme l'eau, la santé, la biodiversité, l'aménagement du territoire, l'économie. L'adaptation de nos productions agricoles, par exemple, pourra donc être traversée par tous les thèmes. Pour que les actions soient plus efficaces, il est aussi important de créer une culture commune de médiation de l'adaptation au changement climatique, avec d'autres partenaires du Morbihan et du Finistère : collectivités, autres associations, institutions, etc.

Les émissions radio entreront dans ce panel d'outils. Dans ce cycle d'interviews, un mardi par mois dans Lem, nous allons donc explorer les adaptations au changement climatique mises en place par toutes sortes d'acteurs et d'actrices locales. Des reportages sur le terrain pourront enrichir le cycle. L'idée est bien de faire connaître les solutions et expérimentations qui fonctionnent pour que tout le monde puisse s'en emparer plutôt que de rester paralysé face à la menace.

*Les pages