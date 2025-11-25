Dans le cadre du projet "acculturation à l'adaptation au changement climatique", les Petits débrouillards Grand Ouest assurent aussi la formation des professionnels et professionnelles de l'éducation.

Un livret "acculturation à l'adaptation au changement climatique" vient d'être publié par les Petits débrouillards Grand Ouest. Après l'introduction sur le changement climatique, ses impacts et les adaptations auxquelles on devra faire face, en particulier en Bretagne, l'association d'éducation populaire propose une quarantaine de fiches d'animation très concrètes, avec les indications principales et un QR code qui renvoie au détail de chaque animation. Ce livret pédagogique en accès libre sert aussi de support aux formations en présentiel dispensées par les petits débrouillards à des profs, animateurices de centres de loisirs ou autres personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adultes.

Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.