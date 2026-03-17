Les Petits débrouillards Grand Ouest sont associés au programme Ecoflux Bretagne qui, pendant deux ans, implique des élèves de lycées dans un programme de suivi de la qualité de l'eau. Des sciences participatives qui permettent de comprendre les enjeux liés à l'eau et les adaptations au changement climatique qui devront suivre.

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Le site internet du programme Ecoflux Bretagne

Écoutez la série radio sur l'adaptation au changement climatique soutenue par l'UE

Dans les années 1990 en Finistère, il existait déjà un programme de sciences participatives Ecoflux lié à la qualité de l'eau. Il a duré 18 ans et permettait déjà à des jeunes d'aller sur le terrain suivre certaines pollutions des eaux comme les plastiques. Les lycées agricoles et bénévoles participaient déjà, mais juste pour collecter des échantillons. Onze cours d’eau étaient suivis et avaient permis d'observer une diminution du taux de nitrates liée à des changements de pratiques agricoles.

Désormais, c'est un programme Ecoflux-Bretagne qui est mené sur toute la région et qui permet aux lycéens (sept classes de lycées agricoles et Maisons familiales rurales) d’aborder la démarche scientifique dans son intégralité : en réalisant les prélèvements et mesures sur le terrain, mais aussi les analyses, grâce à la mise à disposition du matériel (spectromètre). Après une première année de mise au point méthodologique, la deuxième année est en cours, jusqu'à juillet 2026.

Pratiquer la science sur le terrain et comprendre la complexité des liens entre qualité de l'eau et activités humaines

Les objectifs du programme sont multiples. D'abord, ils sont pédagogiques : faire comprendre la démarche scientifique, s’intéresser à la qualité de l’eau et comprendre comment elle interagit interactions avec les activités humaines. L'objectif scientifique est de collecter des données sur le terrain, qui pourront servir de modèles pour imaginer des scenarios pour les collectes futures. Il s'agit au final d'étudier les impacts des changements de pratiques et du réchauffement climatique sur la qualité de l’eau et la biodiversité. L'objectif d'Ecoflux-Bretagne est aussi territorial, car l'opération est menée en lien avec les gestionnaires (syndicats de bassin), les décideurs, les professionnels (agriculture, aquaculture) qui peuvent échanger des connaissances. En ce sens, ses résultats pourront aussi aider aux décisions.

Ateliers de sensibilisation en classe puis prélèvements sur le terrain

Les Petits débrouillards sont impliqués dans le volet pédagogique du programme Ecoflux-Bretagne. Les animateurices de l'association sont intervenus en amont des sorties de terrain pour bien expliquer aux élèves les enjeux de la qualité de l'eau, à l'aide de leur panel d'outils pédagogiques : quizz, expériences, utilisation de maquettes, jeu de rôle... Ces séances permettent de comprendre le fonctionnement d’un bassin versant, d'aborder les impacts des activités humaines, la préservation des milieux aquatiques, la gestion de la ressource, etc.

Les élèves se rendent ensuite sur le terrain pour les prélèvements et travaux pratiques, à des fréquences variables selon les établissements et les zones géographiques. Les protocoles sont adaptés aux différences entre territoires (bassins versants de l'Aulne, de l'Elorn, rade de Brest, bassin de l'Odet, Saint-Laurent, baie de la Forêt et Dourduff pour le Finistère). Les suivis se font sur les nitrates, les phosphates, les silicates et leur répartition proportionnelle qui peut influer sur la croissance des algues, en favoriser certaines (algues vertes, micro algues toxiques dinophysis) au détriment d'autres (diatomées). La température, turbidité, taux d'oxygène, acidité sont d'autres paramètres mesurés lors des prélèvements.

Toucher d'autres publics dans les lycées, MFR et hors des établissements scolaires

Pour compléter la diffusion et élargir le public, des forums sont organisés dans les établissements scolaires pour permettre aux élèves de présenter leur travail à leurs collègues. S'y ajoutent des interventions lors d’évènements grand public sur toute la Bretagne dans des contextes variés (professionnels, familles, évènements en lien avec agriculture, fêtes de l’eau, fête de la science, festivals).

Les Petits débrouillards réalisent en outre quatorze livrets pédagogiques à destination des équipes enseignantes afin de pouvoir continuer en fin de programme (déroulé de 2 à 4 séances, avec liens vers les ressources pédagogiques).

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Ce programme est soutenu dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.