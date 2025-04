En tant qu'association d'éducation populaire, les Petits débrouillards Grand Ouest forment aussi leurs publics à la prise de décision collective. Un savoir-faire crucial à toutes les échelles de territoires pour définir démocratiquement une stratégie d'adaptation au changement climatique, comme le confirme la chercheuse de l'IDDRI Adèle Tanguy.

Le site internet des Petits débrouillards Grand Ouest

Le site internet de l'Iddri

Même si nous tentons de limiter le changement climatique, il est déjà là et nous savons d'ores et déjà qu'il faudra s'adapter. Dans cette série d'émissions en partenariat avec les Petits débrouillards Grand Ouest, nous explorons les stratégies pour cette adaptation.

Pas de stratégie efficace pour s'adapter aux changements climatiques sans concertation

Prendre des mesures dans des démocraties comme la France supposera du débat et de la concertation, ne serait ce que pour que la population adhère et applique lesdites mesures. L'intelligence collective permettra aussi sans doute de faire émerger des idées plus nombreuses et plus originales. Répondre aux risques climatiques supposera de réfléchir, de bien examiner les particularités locales, de prendre en compte les spécificités culturelles et sociales et d'anticiper les conséquences à long terme des choix qui seront faits.

Comment cependant organiser les prises de décision autour du changement climatique ? C'est l'une des questions que se pose la politiste Adèle Tanguy, chercheuse à l'Iddri, avec laquelle travaillent les Petits débrouillards. Adèle Tanguy est spécialiste des transitions et notamment du Plan national de l'adaptation au changement climatique, elle oriente les décisions politiques en indiquant où en sont les recherches dans ce domaine : recommandations, risques selon les scénarios, mises en garde contre les mal adaptations (mesures dont les effets participent au changement climatique), solutions à mettre en place rapidement, solutions à appliquer en situation de crise, échelles de territoire adéquates pour appliquer les mesures, financements, évaluation de l'application des mesures.

Les échelles du débat sur le changement climatique et l'apprentissage de la démocratie

La question des échelles pertinentes pour prendre des décisions est cruciale. Les stratégies d'adaptation seront forcément locales pour s'accorder avec les particularismes géographiques, mais l'échelle peut être plus ou moins large selon les sujets : un fleuve par exemple peut traverser plusieurs pays ; gérer ses crues ou ses sécheresses peut relever de l'international ou du local (villes traversées par le cours d'eau).

En ce qui concerne la concertation avant les prises de décision, il existe par exemple des COP régionales impliquant différents acteurs des territoires, pour une mise en débat afin de répondre aux besoins réels des populations ; en Bretagne, à défaut d'une participation citoyenne directe, les associations sont impliquées dans la Breizh Cop.

En tant qu'association labellisée "d'éducation populaire" et impliquée dans la transition, les Petits débrouillards Grand Ouest forment aussi leurs publics à débattre autour du changement climatique et des stratégies pour y faire face ; ainsi, des simulations de Cop (climat, biodiversité) permettent à des jeunes d'incarner différents pays de la planète pour mesurer les enjeux écologiques sur des territoires divers et pouvoir décaler leur regard. L'association a également participé à la Commission nationale du débat public sur la stratégie de façade du littoral français, avec des élèves de collèges et lycées. D'autres animations comme les jeux Imagine ta Ville ou Climat Solidaire (justice climatique) permettent d'approfondir la réflexion, d'appréhender la complexité des questions climatiques et de se projeter dans l'avenir sans éco-anxiété.

Cette série d'émissions est soutenue dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.