Avec les Petits débrouillards Grand Ouest de l'antenne de Brest, on suit les animations proposées dans les quartiers prioritaires autour de l'acculturation et l'adaptation au changement climatique.

La population des quartiers prioritaires se sent-elle concernée elle aussi par le changement climatique ? Les Petits débrouillards de Brest qui sont implantés et travaillent depuis longtemps dans les quartiers de Keredern, Pontanézen, Bellevue et Lambézellec. Dans le cadre de la politique de la ville, l'association mène déjà l'action Rue des transitions depuis trois ans et ses médiatrices et médiateurs constatent que, comme ailleurs, le sujet du changement climatique est connu.

De fait, les quartiers dans lesquels la densité d'habitat est importante, où la végétalisation est encore rare (comme à Keredern), la chaleur d'été se fait durement sentir. La sensibilisation — l'acculturation — aux bouleversements climatiques et aux bonnes pratiques pour s'adapter y trouve donc toute sa place et elle traverse de nombreuses animations proposées par les Petits débrouillards.

De décembre à fin juin, les volontaires en service civique (de Brest, Lorient et Vannes) comme Perle David et Valentin Lescombes y sont d'ailleurs dédiés, accompagnés par Anne-Vic Salès.

Deux types d'intervention sont proposés : les SBCT "science en bas de chez toi" pour toutes sortes de publics et les dispositifs adaptés aux projets d'écoles auprès des élèves de troisième cycle.

À chaque fois, les ateliers sont très pratiques et concrets : maquette de bassin versant sur laquelle on dispose des éléments qui figurent les polluants et qu'on arrose ensuite d'eau pour en constater le déplacement jusqu'à la mer, mesure d'une élévation du niveau d'eau quand la glace fond, disparition d'un coquillage immergé dans une solution acide ou réaction du jus de chou rouge aux variations de PH, visites découvertes de la biodiversité du quartier, bombes à graines à jeter où on veut...

L'idée des ateliers est bien de faire comprendre des phénomènes scientifiques, mais il s'agit aussi de s'amuser pour dissiper l'effet anxiogène du changement climatique.

Cet été encore, les Petits débrouillards de Brest participeront à différentes animations dans les quartiers, comme au Dimanche au bord de l'eau du 29 juin 2025 ou lors du festival Fenêtres ouvertes chaque vendredi de juillet et août.

Cette série d'émissions est soutenue dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.