Avec les Petits débrouillards Grand Ouest de l'antenne de Vannes, on joue pour comprendre les effets du changement climatique et des atteintes à l'environnement sur la santé humaine.

S'adapter au changement climatique signifiera notamment pour les humains : faire face à de nouvelles épidémies ou maladies (bactéries favorisées par le réchauffement, allergies aux pollens en lien avec la pollution), soumettre nos corps à des conditions plus rudes, voire mortelles (chaleur accompagnée d'un fort taux d'humidité qui empêche la transpiration et le rafraichissement interne de nos organismes), subir des catastrophes qui augmenteront le stress (inondations, tempêtes...), compliquer notre alimentation, etc.

Le concept "une seule santé" vise justement à penser la santé à l’interface entre celle des animaux, des humains et de leur environnement, à l’échelle locale, nationale et mondiale. Cette approche vise à prendre en compte l’ensemble du système et trouver des solutions qui répondent à la fois au volet sanitaire et au volet environnemental des problèmes.

Les défis Enquête santé pour relier la santé et le changement climatique

Étant donné la complexité des interactions entre santé et environnement, le jeu est un bon moyen pour les mettre en évidence aux yeux du grand public. L'antenne vannetaise des Petits débrouillards Grand Ouest a donc conçu les Défis enquête santé à cet effet.

Le jeu comprend cinq types de défis et peut donc être partagé en autant d'équipes.

Une séquence est consacrée à l'effet de serre. Le "thermomètre globe mouillé" (photo de couverture) permet de comprendre l'effet du taux d'humidité de l'air sur la résistance du corps humain à la chaleur. C'est ainsi que des températures ambiantes d'une trentaine de degrés peuvent devenir mortelle pour nous.

Une autre séquence du jeu s'intéresse aux effets de la pollution et de la concentration de gaz à effets de serre ; avec une expérience sur l'air, réalisée avec une bouteille d'eau et des allumettes pour générer un nuage pollué, et une autre expérience sur l'acidification de l'océan (avec des révélateurs de PH qui s'animent quand on souffle du CO2 dans de l'eau de mer).

Les conséquences de la pollution sur nos bronches sont simulées par un ballon de baudruche avec de l'eau et de la maïzena, tandis qu'un memory plantes et pollens permet d'identifier les végétaux qui provoquent des allergies (bouleau, cyprès).

Les liens entre eau, sol et santé sont explorés dans l'expérience des bacs à sables : l'un auquel des bâtonnets figurant la végétation ont été ajoutés au sable, l'autre rempli uniquement de sable. Déverser de l'eau en pluie sur les deux bacs permet de constater combien les plantes, haies, arbres, peuvent retenir l'eau et limiter le ruissellement, donc les inondations. Une autre expérience fait comprendre qu'une eau qui semble propre peut néanmoins receler des polluants.

L'alimentation est abordée dans la cinquième séquence avec deux expériences qui mettent en lumière certains nutriments présents dans les végétaux (antioxydants ou vitamines dans les fruits), et le rôle des micro champignons comme les levures, si présentes, elles aussi, dans les aliments que nous consommons. L'idée est alors de faire prendre conscience de l'importance du micro vivant pour notre alimentation.

Cette série d'émissions est soutenue dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.