Avec les Petits débrouillards Grand Ouest, on met la main à la pâte : souvent, les ateliers proposés passent par des jeux inventés par les animatrices et animateurs. Enora, Arturo, et Yann, en réalisent au cours de leurs missions de service civique à Lorient, Vannes et Quimper. Ils nous racontent.

Enora, Arturo et Yann n'ont pas choisi le volontariat en service civique chez les Petits débrouillards tout à fait par hasard. Au cours de leurs études, et en tant que citoyennes et citoyens, les questions environnementales ont surgi, au centre de leurs préoccupations ou "par la bande"... mais dans tous les cas, le sujet du changement climatique et de ses conséquences s'est imposé, non sans s'accompagner de craintes, voire d'anxiété quant à ses impacts. En guise de remède, rien de tel que l'action. Les missions proposées par les Petits débrouillards sont bel et bien concrètes. Il s'agit justement, dans le cadre du projet européen, de concevoir des animations pour sensibiliser toutes sortes de publics aux enjeux du changement climatique : des petits dès trois ans aux personnes âgées résidentes en Ehpad.

Des jeux pour tout âge sur l'eau, l'adaptation des végétaux ou la santé liée à l'habitat

Enora a travaillé avec un autre volontaire lorientais sur un jeu nommé Eau-pération adaptation ; c'est un jeu coopératif qui fait comprendre la complexité et la multiplicité des enjeux liés à l'eau : protection de la biodiversité aquatique, lutte contre les risques climatiques liés à l’eau (inondations, submersion marine), réduction de la sécheresse des sols, préservation de la qualité et la disponibilité de l’eau. Les joueurs doivent se concerter pour mettre en place des stratégies d’adaptation efficaces en tenant compte des paramètres comme le budget, les risques de mal adaptation, le contexte socio-économique, etc.

Arturo nous présente quant à lui un jeu de plateau autour de l'adaptation des végétaux des arbres, chênes et hêtres au changement climatique. Il s'agit aussi d'un jeu coopératif qui fait comprendre les déplacements des essences vers des territoires plus adaptés à leur biologie sur une centaine d'années. Arturo a également travaillé sur une activité sur la dissémination des graines et son impact sur l'adaptation des espèces.

Yann aborde le thème de la santé environnementale et le concept "one health" "une seule santé" qui vise à faire comprendre que tout est lié : santé de la planète, de notre environnement immédiat et de l'humanité. Le jeu qu'il construit actuellement s'appuie sur un poster modulable : il s'agit d'une maison qu'on adapte collectivement aux évolutions du climat. L'intérêt de ce type de jeu est à la fois de permettre aux participants de discuter, de débattre, mais aussi de repartir avec des pistes d'action concrètes et quotidiennes.

Cette série d'émissions est soutenue dans le cadre de l'Appel à projets FEDER Sensibilisation aux enjeux climatiques dans les milieux scolaires ou à destination du grand public.