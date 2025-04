À Brest, les Petits débrouillards organisent chaque année depuis 10 ans, avec l'UBO Open factory, trois jours d'intelligence collective pour faire avancer des projets d'avenir : Super Brest. L'occasion d'envisager l'adaptation au changement climatique en "communs".

Le vrai sens du "hack" c'est la débrouille, la bidouille, le bricolage, à la manière de ce que faisaient les trappeurs avec les éléments qu'ils trouvaient dans les contrées sauvages d'Amérique.

Depuis 2015, lors de l'hackathon Super Brest que les Petits débrouillards organisent avec l'UBO Open factory, c'est exactement ce qui se produit avec des projets que les personnes qui participent auront soumis aux autres (un mois avant l'événement qui a lieu en novembre). Il n'y a ni présélection ni concours, le but est simplement de souhaiter un regard extérieur sur son projet et de s'intéresser aux projets des autres. L'événement s'inscrit aussi dans les 17 ODD (objectifs du développement durable) de l'Onu ; avec notamment l'ambition "Fabcity" de faire en sorte que le pays de Brest produise 75% des produits qui y sont consommés à l'horizon 2050.

Des experts sont présents, qu'ils soient spécialistes du numérique ou "questionnologues" qui connaissent les méthodes d'organisation et d'accompagnement de projets.

C'est plutôt dans cette deuxième catégorie qu'ont puisé Solange Cloarec et ses comparses d'Habitat et compagnie qui veulent développer l'habitat participatif à Brest. Une idée qui s'inscrit dans l'adaptation au dérèglement climatique : habiter autrement pour renforcer les solidarités et trouver des solutions pour s'adapter aux changements profonds de société qui adviendront forcément. Trouver de nouvelles formules situées entre habitat social et habitat privé classique. Solange a d'ailleurs aussi été séduite par les autres projets présentés en 2024, dont la plupart sont tournés vers la ville résiliente et aidante : atelier citoyen urbain pour l’auto-réparation et la création artisanale, musée de l’innovation sur le handicap, installation de toilettes sèches avec collecte et valorisation des déchets organiques à Brest, imaginons un espace pour la recherche participative, etc. Ce peut être aussi ludique et festif comme la préparation de l'accueil futur des extraterrestres. Pour Habitat et compagnie, c'est l'idée d'une plateforme de soutien à l’habitat participatif qui a émergé.

Tout l'esprit de Super Brest est là : on a davantage d'idées ensemble et l'intelligence collective en produit de meilleures, les "communs" sont nos alliés pour faire face aux défis - écologiques ou autres - du futur. Pas de compétition, pas de "prix de l'hackathon" mais un foisonnant échange. Et à partir de la prochaine édition, du 28 au 30 novembre 2025, les organisateurs proposeront aussi un suivi des projets tout au long de l'année.

