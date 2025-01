Mémoire de vi(ll)es : Pont Croix sous haute tension

L'association des Petites cités de caractère, la Corlab et des radios associatives bretonnes ont participé à un projet de collectes de mémoires dans des villes et villages labélisés aux Petites cités de caractère durant tout l'été 2023.

Episode 6 : Pont Croix sous haute tension

Le regard pétillant, Françoise ouvre joyeusement la porte de la maison, surplombant la Grande rue Chère et ouvrant sur la place du marché, décorée de peintures et de sculptures. Autour d’un café, elle partage la convivialité d’autrefois : dans les cafés, lors des foires commerciales ou les fest-noz…. Très attachée à son terroir maritime, Françoise relate aussi la lutte citoyenne de grande ampleur qui s’est mise en place entre 1975 et 1981 lorsque le petit village de Plogoff avait été choisi pour abriter une centrale nucléaire. Les manifestations étaient alors nombreuses, Françoise était impressionnée de voir les femmes tenir tête aux gendarmes et des milliers de citoyens se mobiliser.