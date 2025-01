Mémoire de vi(ll)es : Lomik Savina tamponne le patrimoine vivant !

L'association des Petites cités de caractère, la Corlab et des radios associatives bretonnes ont participé à un projet de collectes de mémoires dans des villes et villages labélisés aux Petites cités de caractère durant tout l'été 2023.

Episode 4 : Lomik Savina tamponne le patrimoine vivant !

Dans son hangar de Pont-Croix, Lomik Savina (73 ans) rénove des autos-tamponneuses des années 1960 depuis qu’il est à la retraite, après une carrière de kinésithérapeute. Un rêve de gosse qui vise à préserver le patrimoine forain. Lomik a découvert la passion des foires et particulièrement des auto-tamponneuses grâce à une partie de sa famille qui est foraine, avec laquelle il a passé beaucoup de temps. Avec ses propres économies, il s’est lancé dans un travail gigantesque de restauration, en équipe avec son cousin Jean-Jacques et Maryvonne. Lomik voudrait en faire un vrai musée et voyager dans d’autres communes. Une passion sans fin.