Mémoire de vi(ll)es : Cette guerre est une histoire de Faou !

L'association des Petites cités de caractère, la Corlab et des radios associatives bretonnes ont participé à un projet de collectes de mémoires dans des villes et villages labellisés aux Petites cités de caractère durant tout l'été 2023.

Cette action avait pour objectif de proposer à de futurs retraités, des seniors et des publics âgés et/ou empêchés de participer à des ateliers radiophoniques peut être pour la première fois de leur vie !

Ils nous racontent, des anecdotes et des tranches de vie, des combats parfois, mais aussi des passions, des métiers d'autrefois... des souvenirs parfois enfouis depuis très longtemps resurgissent avec tristesse et sourire.

Episode 1 : Cette guerre est une histoire de Faou !

Saviez-vous qu’il existe au Faou, une véritable « guerre de clocher » opposant les habitants du haut et du bas de la ville ? La frontière était la rivière, puisque la ville dépendait rive droite de la paroisse d’Hanvec, avec la chapelle Saint-Joseph construite en 1541 (aujourd’hui disparue) et des activités industrielles comme portuaires ; et rive gauche de la paroisse de Rosnoën, où se trouve l’actuelle église Saint-Sauveur, un pôle commercial et l’administratif.

Georges et Marguerite Morel, Roger et Yvonne Goulaouic, Jean-Pierre Perrot, Jean Ferrec et Danielle Hergoualc’h évoque leurs souvenirs d’enfance et témoignent de l’activité spécifique de rive pauvre la ville. Tout démarre avec l'arrivée des sabliers avec la célèbre bicoque « Notre-Dame de Rumengol » Une belle invitation à assister à la Fête Maritime du Faou, organisée chaque année dans la ria, labélisée Port d’intérêt patrimonial.