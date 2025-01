Mémoire de vi(ll)es : Touche pas à mon CEG !

L'association des Petites cités de caractère, la Corlab et des radios associatives bretonnes ont participé à un projet de collectes de mémoires dans des villes et villages labélisés aux Petites cités de caractère durant tout l'été 2023.

Episode 7 : Touche pas à mon CEG !

À la fin des années 60, Le Faou connaît quelques tensions entre les parents d’élèves et les autorités politiques et académiques puisqu’il est envisagé de déménager les élèves et le corps enseignant du collège d’enseignement général (CEG) du Faou vers celui de Pont-de-Buis, situé à 12 km l’un de l’autre. Les mécontentements se transforment en manifestations pendant plusieurs mois, pour lutter contre cette fermeture qui aura finalement lieu, et affectera la vie des élèves.