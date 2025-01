Mémoire de vi(ll)es : Savina, une entreprise qui a du goût

L'association des Petites cités de caractère, la Corlab et des radios associatives bretonnes ont participé à un projet de collectes de mémoires dans des villes et villages labélisés aux Petites cités de caractère durant tout l'été 2023.

Episode 2 : Savina, une entreprise qui a du goût

Entreprise historique du Cap-Sizun, née en 1902, la brûlerie de Pont-Croix n’a cessé depuis trois générations de perfectionner son savoir-faire, gardant à la torréfaction son caractère artisanal. Jean-Yves nous raconte l’histoire du café, débarqué comme marchandise depuis le XVIIIème siècle à Nantes puis par cabotage à Audierne et Pont-Croix. Il revient aussi sur la genèse de l’atelier, fondé en 1902 par le grand-père de Lomik Savina, Guillaume et sa compagne Marie, et l’évolution des techniques. Michel souligne quant à lui les enjeux de la transmission par les anciens pour préserver les savoir-faire du métier. Une chose est sûre, les effluves de café laissent un souvenir savoureux !